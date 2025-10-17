NBA košarkaš se smanjio za 7 i pol centimetara

Podijeli :

AP Photo/Nell Redmond via Guliver

Košarkaš Charlotte Hornetsa Collin Sexton smanjio se za više od sedam centimetara nakon novog mjerenja visine.

Ovaj 24-godišnji bek dio je najjače lige svijeta od 2018. godine i do danas je u njegovoj službenoj biografiji pisalo da je visok 190,5 cm. Međutim, nakon novog kruga, podaci su ažurirani: navedeno je da je sada visok 183 cm.

Pretpostavlja se da bi ta razlika mogla biti rezultat revizije metodologije mjerenja.

Prošle sezone Sexton je odigrao 63 utakmice regularne sezone za Utah Jazz, s prosjekom od 18,4 poena, 2,7 skokova i 4,2 asistencije.

Sexton je bio osmi izbor Clevelanda na draftu 2018. i proveo je sljedeće četiri godine s klubom iz Ohija. Za Utah je igrao do 29. lipnja ove godine, kada je razmijenjen u Hornetse.

Za razliku od Sextona, mladi Francuz Victor Wembanyama još uvijek raste.

