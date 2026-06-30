NBA bomba: Ja Morant mijenja klub u velikom trejdu

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AP Photo/Brandon Dill via Guliver

Talentirani, ali problematični branič Ja Morant (26) svoju će NBA karijeru nastaviti u Portland Trail Blazersima u koje je stigao iz Memphis Grizzliesa u zamjenu za Jeramija Granta (32) i Krisa Murraya (25), objavili su brojni američki mediji.

Morant je 2019. godine bio drugi izbor na draftu te je u svojoj prvoj sezoni oduševio svojim atletskim sposobnostima, a s prosjecima od 17.8 koševa, 7.3 asistencija i 3.9 skokova ponio je nagradu za najboljeg novaka godine. Dva je puta u karijeri biran i za nastup na “All-Star” utakmici, ali posljednje tri godine karijeru su mu unazadile brojne ozljede i incidenti izvan terena zbog kojih je bivao i suspendiran.

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Prošle sezone Morant je odigrao samo 20 utakmica za Grizzliese, a u zadnje tri sezone ta brojka je samo 79. Prema aktualnom ugovoru u sljedeće dvije sezone trebao bi zaraditi preko 87 milijuna dolara.

Iskusni Grant je prošle sezone imao prosjeke od 18.6 koševa i 3.5 skokova po utakmici, dok je Murray tijekom svoje dosadašnje tri sezone provedene u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu na prosjeku od 5.3 poena po dvoboju.

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