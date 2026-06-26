HKS i INA na Kvarneru potpisali sponzorski ugovor, prisustvovali i najbolji reprezentativci

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Brian Laluna / Hrvatski košarkaški savez

Da se vrhunska košarka ne igra samo pod svjetlima dvorana, dokazalo je današnje druženje na maloprodajnom mjestu INA Kvarner. Usred priprema za nadolazeće sportske izazove, hrvatska košarkaška reprezentacija, predvođena NBA zvijezdama i stručnim stožerom, nakratko je zamijenila parket i uzela time-out na Ini. Razlog? Proslava partnerstva između Ine i Hrvatskog košarkaškog saveza.

Inina lokacija na Kvarneru na jedan je dan postala pravi košarkaški teren na kojem su kupci, posjetitelji i zaposlenici imali priliku iz prve ruke osjetiti energiju naših sportskih divova. Umjesto klasičnih protokola, fokus je bio na izravnom kontaktu, fotografiranju i opuštenoj atmosferi u kojoj su se košarkaši pokazali kao pristupačni suigrači iz susjedstva.

Ovaj susret na Kvarneru jasno je pokazao da je suradnja Ine i HKS-a aktivno partnerstvo koje živi s lokalnom zajednicom i donosi sportsku energiju tamo gdje se ljudi svakodnevno okupljaju.

Da je na čelu kompanije sjajna playmakerica koji prepoznaje važnost ovakvih priča, potvrdila je i predsjednica Uprave Ine, koja se u opuštenom razgovoru s reprezentativcima našalila na račun njihove visinske nadmoći, ali i naglasila stratešku važnost podrške hrvatskom sportu.

„Već od prvog dana u Hrvatskoj shvatila sam jedno: ovdje sport nije samo zabava, on je dio identiteta ljudi. Kada s ljudima razgovarate o Draženu Petroviću, Rađi, Kukoču ili današnjim zvijezdama poput Hezonje, Zubca, Šarića, Matkovića, u njihovim očima možete vidjeti istinski ponos. To je nasljeđe koje donosi veliku odgovornost.

INA ima dugu tradiciju podržavanja hrvatskog sporta, ali ovo partnerstvo s Hrvatskim košarkaškim savezom za nas je posebno važno. Želimo biti pokretačka snaga i stvarna podrška ovim iznimnim igračima na njihovu putu prema Svjetskom prvenstvu. Želimo pomoći u pisanju nekih novih sportskih priča i ponosna sam što ova nova energija počinje upravo na našem maloprodajnom mjestu, u izravnom kontaktu s našim kupcima“, poručila je Zsuzsanna Ortutay, predsjednica Uprave Ine.

Savez i reprezentacija u Ini imaju snažnog šestog igrača na terenu. Podrška najveće naftne kompanije u zemlji dolazi u ključnom trenutku, kada se reprezentacija bori za nove velike rezultate na međunarodnoj sceni. Koliko je ovo partnerstvo važno za stabilnost i razvoj domaće košarke, istaknuo je i Nikola Rukavina, predsjednik HKS-a.

„Ponosan sam što smo početak partnerstva između INA-e i Hrvatskog košarkaškog saveza obilježili u društvu naših navijača i reprezentativaca. Ovakvi susreti podsjećaju nas da je košarka puno više od sporta – ona okuplja ljude, povezuje generacije i stvara uspomene koje ostaju za cijeli život.

Zahvaljujem INA-i na povjerenju i podršci hrvatskoj košarci. Vjerujem da ćemo kroz ovo partnerstvo zajedno doprinijeti razvoju košarke i inspirirati nove generacije djece da zavole naš sport”, rekao je predsjednik HKS-a, Nikola Rukavina.

Najveće iznenađenje dana ipak je bilo za vjerne navijače i kupce koji su se zatekli na lokaciji. Točiti gorivo ili piti kavu pokraj igrača koji inače pune NBA dvorane doživljaj je koji se ne viđa svaki dan. Jedan od naših reprezentativaca prenio je dojmove s ovog neobičnog „gostovanja“.

“Reprezentacija je uvijek više od košarke – ona okuplja ljude. Zato su ovakva druženja važna jer pokazuju da smo dostupni navijačima i da zajedno gradimo pozitivnu priču oko hrvatske košarke. Drago mi je što INA prepoznaje tu vrijednost i što nas podržava na putu prema novim izazovima”, rekao je Dario Šarić, a mladi Niko Šare dodao:

“Za mlađe igrače ovakvi događaji imaju posebnu vrijednost jer vidiš koliko ljudi vole reprezentaciju i koliko im znači svaki kontakt s nama. To nam daje dodatni motiv u pripremama za ono što slijedi. Veseli me što smo zajedno s Inom mogli podijeliti dio te atmosfere.”

Oduševljenje suradnjom pokazali su i ostali igrači Hrvatske.

“Lijepo je vidjeti da partneri poput Ine ne podržavaju reprezentaciju samo kroz logotip na dresu, nego dolaze među ljude i stvaraju ovakve trenutke. Nama igračima puno znači kada osjetimo da cijela zajednica stoji iza nas. Nadam se da smo danas barem malo prenijeli tu pozitivnu energiju navijačima i da ćemo im istu vratiti na terenu”, kaže Mario Hezonja.

“Ovakva druženja uvijek su posebno iskustvo jer imamo priliku upoznati ljude koji nas prate tijekom cijele godine. Lijepo je zastati, popričati, fotografirati se i zahvaliti navijačima na podršci. Drago mi je što INA kroz ovo partnerstvo pokazuje koliko vjeruje u hrvatsku košarku”, poručio je Roko Badžim.

“Kad igraš u inozemstvu, još više cijeniš svaki trenutak koji provedeš s navijačima kod kuće. Danas smo bili u potpuno drugačijem okruženju nego inače, ali upravo su ovakvi susreti ono što sport čini posebnim. Hvala Ini što je omogućila da reprezentaciju približimo ljudima i izvan dvorane”, dodao je Ivica Zubac.

Nakon uspješnog timskog sastanka na Kvarneru, reprezentacija nastavlja svoj put prema novim pobjedama, a INA ostaje na poziciji najvjernijeg navijača i logističke podrške, spremni za nove zajedničke sportske uspjehe.