Musa: Moram vam sad nešto reći, jednu istinu o ovoj reprezentaciji

Sjajnu partiju pružili su košarkaši Bosne i Hercegovine u četvrtom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo unatoč brojim problemima.

Savladali su Hrvatsku sa 20 poena razlike 110:90 i nadoknadili minus od 13 poena iz prve utakmice. Nalaze se na korak od plasmana na prvenstvo Europe. Publika je bila fantastična, a poslije utakmice Džanan Musa nije krio oduševljenje:

„Ja vam sad moram nešto reći, jednu istinu o ovoj reprezentaciji. Ova reprezentacija je došla gdje, evo ne zna se to još uvijek, ali hvala Bogu dobili smo, pa mogu reći: mama od Vrapca je u bolnici trenutno, doslovno se borila za život. On je izašao, dao sve od sebe. Ja sam iz Madrida došao doslovno na nagovor Real Madrida gdje su govorili da ne dolazim. Kamenjaš još ima nogu kao doslovno dvije lopte, Gegić ima na petu stvarno strašno, Amar se ozlijedio… I uz sve to smo dobili 20 razlike. Ne moram ti više ništa govoriti o ovoj reprezentaciji. Bosno, volim te! Idemo dalje.“

Do kraja kvalifikacija ostala su još dva kola, Hrvatska na svom parketu čeka Francusku, a gostuje kod Cipra, s druge strane BiH će ugostiti Cipar, a gostovat će Francuskoj.