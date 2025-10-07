LeBron zabrinuo svoje navijače objavom pa dan kasnije otkrio o čemu se radi

Podijeli :

AP Photo/Abbie Parr via Guliver

LeBron James ponovno je uspio privući pozornost sportskog svijeta najavom događaja pod nazivom “The Decision Part Two”, koji je podsjetio na njegovu slavnu objavu iz 2010., kada je iz Clevelanda prešao u Miami Heat.

Mnogi su pretpostavili da će nova najava donijeti veliku vijest — možda kraj karijere, oproštajnu sezonu ili prelazak u drugu momčad.

No, kada je u 17:00 po hrvatskom vremenu video napokon objavljen, pokazalo se da se ne radi o sportskom potezu, već o reklamnoj kampanji za Hennessy. U kratkom spotu James je predstavljen kao novi ambasador brenda, a “druga odluka” odnosila se na njegovo “pridruživanje” Hennessyju kroz posebno izdanje pića “Hennessy VSOP LeBron Edition”.

Iako su brojni obožavatelji bili razočarani što se ne radi o stvarnoj sportskoj objavi, James je još jednom pokazao da zna kako stvoriti globalnu medijsku senzaciju — čak i kada je riječ o čistom marketingu.