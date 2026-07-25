Bennacer neće ostati u Dinamu, kao slobodan igrač odlazi iz Europe

Nogomet 25. srp 20268:16 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

Alžirski veznjak Ismaël Bennacer nalazi se pred samim odlaskom iz Dinama, ali i iz europskog nogometa.

Prema informacijama koje donosi najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano, igrač Milana karijeru bi trebao nastaviti u katarskom prvoligašu Al-Gharafi. Jedan mu je transfer u Katar već propao, ali stigla je druga službena ponuda ovog spomenutog kluba.

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Bennacer bi s talijanskim velikanom dogovoriti sporazumni raskid suradnje i na Bliski istok stići kao slobodan igrač. Takvim raspletom zatvorena je i mogućnost ostanka Alžirca u Dinamu.

Najbolje igračke dane proveo je Bennacer na San Siru, gdje je za Milan odigrao 178 utakmica u svim natjecanjima te je bio jedan od ključnih igrača momčadi koja je 2022. godine osvojila naslov prvaka Italije. Bennacer je u Milano stigao 2019. godine iz Empolija za 16 milijuna eura.

Prošlu sezonu pokušao je oživjeti karijeru na posudbi u zagrebačkom Dinamu, gdje je u svim natjecanjima odigrao 18 utakmica i postigao jedan gol uz dvije asistencije.

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