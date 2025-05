Krunoslav Simon: O priči iz KK Samobora bi se negdje vani snimila serija za Netflix

Podijeli :

xTairoxLutterx via Guliver

Kruno Simon nedavno se umirovio od igranja profesionalne košarke te je poziciju igrača zamijenio mjestom u Hrvatskom košarkaškom savezu. Tamo je preuzeo funkciju sportskog direktora, a kako se snalazi na novom i što misli o stanju u hrvatskoj košarci otkrio je u intervjuu za Media servis.

Kruno Simon je nakon završetka profesionalne karijere posljednje dvije sezone proveo u KK Samobor, klubu koji vodi njegov otac. Ondje je, u obiteljskom ozračju, zaključio igračku karijeru ispunivši cilj – plasman u prvu ligu.

“Prava romantika kako bi se reklo. Odmah sam rekao da bi u nekim drugim zemljama to bilo za Netflix. Završio sam svoju igračku karijeru, zadnje dvije sezone sam odigrao u KK Samobor kod svog oca. Ostvarili smo svoj cilj, plasirali smo se u prvu ligu i nadam se da će nastaviti tamo gdje sam ih ja ostavio”, rekao je uvodno za Media servis Kruno Simon.

Njegov košarkaški put započeo je u Maksimiru, a završio u Samoboru. Tijekom karijere nastupao je za mnoge klubove u Hrvatskoj i inozemstvu te ostvario zavidne uspjehe, od kojih se posebno ističe razdoblje u Anadolu Efesu, gdje je osvajao Euroligu i ostavio neizbrisiv trag.

“Prvi put se nalazim na ovoj funkciji i moram reći da nije lako. Kada si igrač sve je lakše jer imaš svoje obaveze, odigraš svoju utakmicu i otiđeš doma. A tu se svaki dan susrećem s problemima i stvarima koje nisam do sada susretao. Dug je put ispred mene, ali dat ću sve od sebe da se osovimo i krenemo prema naprijed”, objasnio je Simon.

U javnosti se često govori da je hrvatska košarka počela padati nakon ere Dražena Petrovića, no Simon ima drugačije viđenje te situacije.

“Ne slažem se. Nije to tako jednostavno. I nakon Dražena smo imali reprezentaciju koja je bila konstantno u najvišem rangu s ambicijama za osvajanje najviših medalja. Nažalost, to danas nije tako. Sada smo B divizija i prvi put nas nema na EP, a to je sudbina i mlađih selekcija, ali do prije par godina i mi smo bili u europskom vrhu”, istaknuo je.

Uloga sportskog direktora u Hrvatskom košarkaškom savezu izuzetno je zahtjevna – uključuje odgovornost za sve muške reprezentativne selekcije, od kadeta do seniora. Simon vjeruje da je pred njim ljeto puno izazova, ali i prilika za konkretne pomake.

“Zadužen sam za sve selekcije – od seniora do najmlađih, a to je U-14 selekcija. Nadam se da ću kroz ovo ljeto krenuti na jedan lagani step-up. Slijede nam pretkvalifikacije, tri europska prvenstva u B divizijama i nadam se da ćemo uvesti barem nekoga u A diviziju te da će nam najbolja reprezentacija proći kroz pretkvalifikacije i da odemo na SP. Ima puno stvari za napraviti i to je dugačak put”, ispričao je.

Hrvatska reprezentacija nije uspjela izboriti izravan plasman u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. godine, a u kolovozu je čeka nastup u pretkvalifikacijama protiv Norveške i Danske. Ovisno o rezultatu, slijedi nastavak natjecanja u jednoj od dvije skupine – s Njemačkom, Izraelom i Ciprom, ili s Gruzijom i Španjolskom.

“Imamo takvu ekipu kakvu imamo. Moj cilj je da za par godina napravimo igrače za A reprezentaciju kroz omladinske selekcije. Imamo veliki jaz između najboljih igrača, a to su NBA igrači i ovih koji bi trebali doći iza njih. To je moj osnovni cilj – da se ovi igrači koji će ulaziti u A selekciju dignu na nivo više nego na kojem su sada”, ispričao je o ciljevima Simon.

Kao i u mnogim drugim sportovima, temelj razvoja počinje na kvartovskim igralištima, no danas je takvih prizora sve manje, a mladi sve rjeđe posežu za košarkaškom loptom.

“Apsolutno se slažem s vama. Nažalost kad se okrenem oko sebe vidim da su ta igrališta prazna i točno je ono što ste rekli da moramo motivirati klince za naš sport. Najbrži put do toga je da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo s A selekcijom. Tako ćemo ih najlakše animirati.”