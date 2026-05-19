Košarkašice Broda na Savi na uvjerljiv način stigle do prvog naslova prvakinja Hrvatske

Podijeli :

ŽKK Brod na Savi

Košarkašice Broda na Savi po prvi su put u klupskoj povijesti osvojile naslov prvakinja Hrvatske, one su u finalu s 3-0 svladale Šibenik, u trećoj utakmici igranoj u utorak u Slavonskom Brodu bile su bolje s 92-59 (31-9, 18-11, 27-14, 16-25).

Kao i u prve dvije finalne utakmice Brođanke su uvjerljivo nadigrale svoje suparnice, a pitanje pobjednika bilo je riješeno već u prvih 10 minuta nakon kojih je bilo 22 razlike.

VIDEO / Nevjerojatni Wembanyama uništio Oklahomu u drami s dva produžetka, MVP se ‘ugasio’

Brođanke je do pobjede vodila Kiara Jackson s 18 koševa, 16 je dodala Klara Rimarčuk, a 15 Iva Slonjšak koja je ostvarila i 8 asistencija te 7 skokova. Bendu Yeaney je zabila 19 za Šibenik.

U tri finalne utakmice Brod na Savi je nadigrao Šibenik s nevjerojatnih 93 razlike.