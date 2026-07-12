Jokiću će dobiti ozbiljno pojačanje: U Denveri stiže najbolji obrambeni igrač Eurolige

Nuggetsi će dobiti vrijedno obrambeno pojačanje.
Prema informacijama koje donosi poznati NBA insajder Shams Charania, dosadašnji košarkaš Monaca Alpha Diallo potpisao je za Denver Nuggetse.
Momčad Nikola Jokića tako je dobila veliko pojačanje, budući da je Diallo proglašen najboljim obrambenim igračem Eurolige u protekloj sezoni.
Diallo je s Nuggetsima potpisao jednogodišnji ugovor vrijedan 1,4 milijuna dolara. Iako je bio prijavljen na NBA draft 2020. godine, košarkaš rođen u New Yorku cijelu je dosadašnju profesionalnu karijeru proveo u Europi.
Prvu sezonu, 2020./21., odigrao je za grčki Lavrio B.C., a od 2021. član je Monaca. S francuskim klubom osvojio je tri naslova prvaka, dva nacionalna kupa te je dvaput nastupio na završnom turniru Eurolige (Final Four).
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!