Sprema se velika NBA razmjena: Leonard se vraća u svoj bivši klub?

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AP Photo/Kyusung Gong via Guliver

Kawhi Leonard je blizu neočekivanog povratka u Toronto, sedam godina nakon povijesne sezone kada je predvodio ovu momčad do prvog naslova prvaka.

Kako prenosi Shams Charania s ESPN-a, na pomolu je velika razmjena između Clippersa i Raptorsa, čiji će dio biti i dvostruki NBA prvak.

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Leonard se vraća u Kanadu, dok u Los Angeles stižu Brandon Ingram, Gradey Dick, dva izbora prve runde NBA drafta, dva izbora druge runde…

Iskusni krilni igrač (35) tako će zaigrati kod srpskog trenera Darka Rajakovića.

Leonard je nastupao godinu dana za Raptorse, u šampionskoj sezoni 2018./2019. kada je razmijenjen iz San Antonio Spursa, da bi već iduće godine potpisao ugovor s Clippersima i tako se vratio u rodni grad.