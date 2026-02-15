Jokić pred All Star odgovorio na pitanje – MVP titula ili da mu konji pobjeđuju?

Jokić neće biti jedini predstavnik Srbije na ovoj manifestaciji, budući da će njezin dio biti i Darko Rajaković, trener Toronto Raptorsa, kao i njegov pomoćnik Ivo Simović.

“Ne znam jeste li vidjeli dres, ali na njemu je i zastava Srbije. To je nešto posebno, mali detalj koji mi se sviđa. Drago mi je što predstavljam svoju zemlju, svoj grad i svoju obitelj na ovako velikom događaju“, izjavio je Nikola Jokić u Los Angelesu.

Jokić je imao vremena i za šalu. Jedno od pitanja bilo je: “Dolazim iz Teksasa, kojeg konja da kupim?“, na što je odgovorio: „Najskupljeg!“

Potom se srpski reprezentativac oduševio kada je shvatio da mu pitanje postavlja bivši suigrač – DeMarcus Cousins.

“Hipotetski, bi li radije bio MVP ili da svi tvoji konji pobjeđuju na utrkama?“, pitao je Cousins, koji je i sam nekoć bio All-Star.

“Imam tri, tako da bih izabrao da sva tri moja konja pobjeđuju“, rekao je Jokić.

“Znao sam“, odgovorio je Cousins.

“Drago mi je što te vidim, prijatelju moj“, dodao je Jokić, nakon čega su uslijedila ponovno „ozbiljna pitanja“.

Jedno od njih odnosilo se i na nevjerojatnu činjenicu da će LeBron James nastupiti na svojoj 22. All-Star utakmici u monumentalnoj karijeri.

“Vidi se koliko igrača ne može ostati zdrav i ne može biti u ligi toliko dugo. Biti u ligi toliko dugo i ostvarivati takve brojke… On je i dalje jedan od najboljih igrača u ligi i u ovoj fazi karijere. I dalje mijenja stvari na terenu kada uđe, stvara prednost. Impresivno je vidjeti da netko to radi 22 godine. Imamo igrače koji imaju 19 ili 20 godina i već su u ligi – a ovo je druga dimenzija. Impresivno je. Svi se trebamo diviti koliko je dobar. Možda to sada ne vidimo u potpunosti, ali kada završi ili prestane igrati, mislim da ćemo to cijeniti još više“, rekao je Jokić.

Glavni događaj All-Star vikenda, na kojem će nastupiti i Jokić, odigrat će se u noći s nedjelje na ponedjeljak po srednjoeuropskom vremenu, dok cijela manifestacija počinje u nedjelju u 23 sata po srednjoeuropskom vremenu, a pratite ga na Sport Klubu 1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.