VIDEO / Cunningham i Banchero brojali do 45, Pistonsi se ne predaju. Rajakovićev Toronto pred eliminacijom

AP Photo/Duane Burleson via Guliver

Prvoplasirani na Istoku Detroit, zasad je izbjegao eliminaciju.

Pistonsi su pobijedili Orlando rezultatom 116:109, smanjili na 3:2 i sada imaju još jednu, posljednju priliku nadoknaditi izgubljenu prednost s početka serije i ostati u igri za prolazak u drugo kolo.

Kod Pistonsa je briljirao Cunningham s 45 poena, dok je Harris dodao 23 uz osam skokova. Kod gostiju s Floride Banchero je također bio sjajan s 45 poena, devet skokova i sedam asistencija.

Pistonsi se sada nadaju ponoviti povijesni preokret iz 2003. godine, kada su kao prvi nositelji također nadoknadili zaostatak od 3-1 protiv osmoplasiranog Orlanda. Posljednja momčad kojoj je to uspjelo bili su Denver Nuggetsi 2020. godine.

Toronto Darka Rajakovića propustio je lijepu priliku da potpuno preokrene seriju protiv Clevelanda, dođe do velikog “breaka” i meč-lopte na svom terenu. Imao je vodstvo do četvrte četvrtine, kao i 12 poena prednosti (79:67).

No Cavaliersi su se razigrali u posljednjoj četvrtini, primili samo 17 poena i stigli do pobjede 125:120 za vodstvo 3:2 u seriji, pa sada oni imaju meč-loptu u Torontu.

U pobjedničkoj momčadi James Harden i Mobley upisali su po 23 poena i devet skokova. Na drugoj strani Barrett je ostvario double-double učinak od 25 poena i 12 skokova.