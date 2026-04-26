Jokić nakon isključenja: ‘Ne žalim, s razlogom sam to učinio’

Utakmicu je obilježio incident u završnici. Jaden McDaniels zabio je polaganje 1,3 sekunde prije kraja, u trenutku kada je pobjednik već bio odlučen i dok su se igrači već djelomično pozdravljali.

VIDEO / Denver pred ispadanjem iz doigravanja, Jokić isključen na samom kraju utakmice

To je izazvalo reakciju Nikole Jokića, koji je potrčao prema krilnom igraču Minnesote i ušao u naguravanje uz teren. U gužvu su se uključili i ostali igrači, a najžešći je bio okršaj Jokića i Juliusa Randlea, nakon čega su obojica isključeni.

Nakon utakmice trener Denvera David Adelman poručio je: “Pregledali smo snimku. Ne sviđa mi se što je McDaniels napravio. Utakmica je već bila gotova. Ovakve se stvari ne bi smjele događati u 2026. godini, ali on je takav. Ako tako žele raditi, neka rade. Neće biti suspenzija. Vidio sam Jokića s Randleom i onda su obojica isključeni, to je bilo to.”

Ni Jokić nije pokazao kajanje: “Ne žalim. Učinio sam to jer je odlučio zabiti dok su svi stajali, s razlogom. Nisam to učinio da bih ‘zapalio’ svoju momčad”, rekao je srpski centar.

Peta utakmica serije igra se za dva dana u Denveru.