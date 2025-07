Hrvatska saznala moguće protivnice u kvalifkacijama za EuroBasket

Podijeli :

Foto: HKS

Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija smještena je u drugu jakosnu skupinu ždrijeba prvog kruga kvalifikacija za EuroBasket 2027. zajedno s reprezentacijama Latvije, Portugala, Ukrajine, Poljske, Švicarske i Izraela, objavila je FIBA Europa u četvrtak.

Ždrijeb će biti održan u srijedu, 23. srpnja u Münchenu, a hrvatske košarkašice neće moći biti u istoj skupini sa spomenutim reprezentacijama.

U prvom krugu kvalifikacija će sudjelovati 27 reprezentacija koje će biti raspoređene u sedam skupina: šest će ih biti sačinjeno od četiri ekipe, a jedna će imati tri.

U drugi krug će se plasirati 17 reprezentacija: po dvije najbolje iz svake skupine te još tri najbolje iz redoslijeda trećeplasiranih.

Njima će se u drugom krugu priključiti još sedam reprezentacija, koje će u ožujku 2026. sudjelovati na kvalifikacijskim turnirima za Svjetsko prvenstvo 2026., a to su Češka, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Španjolska i Turska.

U drugom krugu će reprezentacije biti podijeljene u šest skupina po četiri, a po dvije najbolje iz svake skupine će se plasirati na Europsko prvenstvo koje će 2027. zajednički organizirati Belgija, Finska, Litva i Švedska. Reprezentacija sudomaćina će biti smještene u posebnu skupinu H i igrat će međusobne pripremne utakmice u terminima prvog i drugog kruga kvalifikacija.

U svakom krugu će biti dva termina kvalifikacija. U prvom krugu će utakmice biti igrane od 9. do 19. studenoga 2025. i od 8. do 18. ožujka 2026., a u drugom su termini od 8. do 18. studenoga 2026. i od 7. do 17. veljače 2027.

Završni turnir 16 reprezentacija, koje će se boriti za naslov prvakinja Europe, bit će održan od 16. do 27. lipnja 2027.

Hrvatske košarkašice su posljednji nastup na EuroBasketu imale 2021., kad su stigle do četvrtfinala te na kraju završile na 11. mjestu