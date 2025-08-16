Hrvatska s 49 poena razlike pobijedila Norvešku i nastavila savršene kvalifikacije za MundoBasket

Hrvatska košarkaška reprezentacija nastavila je sa sjajnim nastupima u pretkvalifikacijama za MundoBasket koji će se održati 2027. godine. Nakon dvije pobjede protiv Norveške i Danske sada su još jednom svladali Norvežani i to s nevjerojatnih 102:53.
Izabranicima Tomislava Mijatovića ostaje još samo pobjedom u posljednjem kolu na gostovanju u Danskoj potvrditi potpunu nadmoć u ovoj konkurenciji.
Norvežani su se uspijevali do 9. minuti zadržati na jednoznamenkatom zaostatku. Prvu četvrtinu su hrvatski košarkaši završili s dvostruko više poena od suparnika (28:14), da bi u drugoj pravom kanonadom zasuli Norvežane (34:8) pa je na poluvremenu njihova prednost već narasla na 40 koševa (62:22).
Tijekom drugog poluvremena je Hrvatska u više navrata otišla i preko +50, a Hrvatska je zadnju četvrtinu odigrala s pričuvnom postavom.
Mario Hezonja je i u ovoj utakmici s 21 poenom bio najbolji strijelac. David Škara je ubacio 13 poena, Karlo Matković 11, a mladi Michael Ružić je završio dvoboj s 10 koševa, šest skokova i četiri blokade. Mateo Drežnjak je uz devet poena imao šest asistencija.
Kod Norvežana su po 11 koševa postigli Milovan Savić i Sivert Nordheim.
Hrvatska je u tri utakmice ostvarila tri uvjerljive pobjede s prosječnom razlikom od 37 koševa. Danska se također plasirala u kvalifikacije s učinkom 2-1, a Norvežani su s 0-4 završili na zadnjem mjestu u skupini.
Posljednja utakmica na rasporedu je u srijedu, 20. kolovoza (19 sati), kad će hrvatski košarkaši gostovati u danskom Farumu, mjestu u predgrađu Kopenhagena. Sve osim još jedne uvjerljive pobjede Hrvatske, bilo bi veliko iznenađenje.
