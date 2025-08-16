Hrvatska s 49 poena razlike pobijedila Norvešku i nastavila savršene kvalifikacije za MundoBasket

Podijeli :

FIBA.basketball

Hrvatska košarkaška reprezentacija nastavila je sa sjajnim nastupima u pretkvalifikacijama za MundoBasket koji će se održati 2027. godine. Nakon dvije pobjede protiv Norveške i Danske sada su još jednom svladali Norvežani i to s nevjerojatnih 102:53.

Izabranicima Tomislava Mijatovića ostaje još samo pobjedom u posljednjem kolu na gostovanju u Danskoj potvrditi potpunu nadmoć u ovoj konkurenciji.

Uvjerljiva Hrvatska ubacila više od 100 koševa na početku pretkvalifikacija za SP

Norvežani su se uspijevali do 9. minuti zadržati na jednoznamenkatom zaostatku. Prvu četvrtinu su hrvatski košarkaši završili s dvostruko više poena od suparnika (28:14), da bi u drugoj pravom kanonadom zasuli Norvežane (34:8) pa je na poluvremenu njihova prednost već narasla na 40 koševa (62:22).

Tijekom drugog poluvremena je Hrvatska u više navrata otišla i preko +50, a Hrvatska je zadnju četvrtinu odigrala s pričuvnom postavom.

Mario Hezonja je i u ovoj utakmici s 21 poenom bio najbolji strijelac. David Škara je ubacio 13 poena, Karlo Matković 11, a mladi Michael Ružić je završio dvoboj s 10 koševa, šest skokova i četiri blokade. Mateo Drežnjak je uz devet poena imao šest asistencija.

Kod Norvežana su po 11 koševa postigli Milovan Savić i Sivert Nordheim.

Hrvatska je u tri utakmice ostvarila tri uvjerljive pobjede s prosječnom razlikom od 37 koševa. Danska se također plasirala u kvalifikacije s učinkom 2-1, a Norvežani su s 0-4 završili na zadnjem mjestu u skupini.

Posljednja utakmica na rasporedu je u srijedu, 20. kolovoza (19 sati), kad će hrvatski košarkaši gostovati u danskom Farumu, mjestu u predgrađu Kopenhagena. Sve osim još jedne uvjerljive pobjede Hrvatske, bilo bi veliko iznenađenje.