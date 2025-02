Cvjetićanin za SK bez dlake na jeziku o krivcima i problemu HR košarke: ‘Aco Petrović je bio u pravu!’

Podijeli :

Legendarni hrvatski košarkaš Danko Cvjetićanin, bivši jugoslavenski i hrvatski reprezentativac koji je nakon igračke karijere godinama radio kao NBA skaut, za Sport Klub je otvoreno komentirao neuspjeh u kvalifikacijama za Eurobasket.

Kao što je poznato hrvatska košarkaška reprezentacija neće nastupiti na ovogodišnjem Europskom prvenstvu, koje će se krajem kolovoza i početkom rujna održati u Poljskoj, Finskoj, Latviji i Cipru.

Domaći poraz 80:83 od Francuske, u krcatim zadarskim Jazinama, presudio je izborniku Josipu Sesaru i njegovim igračima. Kolo prije kraja kvalifikacija poznato je kako će, uz domaćina Cipar, na Eurobasketu nastupiti Francuska te Bosna i Hercegovina.

Koliko je to težak udarac za košarku govori i podatak kako je ovo prvi puta od hrvatske neovisnosti da neće zaigrati na EuroBasketu! O novom udarcu za hrvatsku košarku bez pardona i dlake na jeziku svoja razmišljanja podijelio je trofejni košarkaš Danko Cvjetićanin.

„Konačni rezultat iz Zadra je bio odličan u odnosu na ono kako smo igrali. Da, borili smo se u drugom programu, postojala je želja i volja, međutim, imao sam osjećaj da opet, po tko zna po koji put, temeljimo našu igru na soliranju i na individualnim akcijama Marija Hezonje. Francuzi su i inače poznati kao atletska i skakačka momčad, bez obzira imaju li visoke igrače ili ne. Ukratko, protiv njih se mora igrati pametno i mora se napraviti posebna strategija i taktika za takve ekipe. Mi smo igrali možda s previše emocija, previše smo srljali i na kraju – izgubili. Dakle, kažem, rezultat je puno bolji nego što je to bila igra. Problem je u tome što mi takvu igru već godinama njegujemo i prikazujemo“, kazao je za SK Kazao je 61-godišnji Danko Cvjetićanin koji je nakon igračke karijere od 1998. do prošle godine radio kao europski skaut za NBA momčad Philadelphia 76ers i Brooklyn Nets.

„Kod nas u Hrvatskoj je općenito velik problem stvaranja nekog standarda moderne, suvremene, europske košarke. A to je agresivna, organizirana obrana i pametni napad. Možemo igrati i brzo ako želimo, ali uvijek tu mora postojati neki smisao i neki plan. Da, istina je kako nemamo više onih igrača koje smo prije imali, ali opet to ne opravdava ovako nisku razinu na koju smo pali. Jako je teško sad nešto stvoriti od nule, a morat ćemo. Mislim da klinci sve manje i manje igraju košarku“, kazao je bolnu istinu Cvjetićanin dodavši za kraj:

„Ovakva situacija nije ništa novo, na ovako stanje se ukazuje već godinama, ako ne desetljećima. Međutim, nitko nije shvatio, niti vidio posljedice nemara na koji smo ukazivali, pogotovo prema trenerima te prema stilu i načinu igre. Dakle, ogroman problem je obezvrjeđivanje trenerskog poziva, zatim odabir mladih i talentiranih trenera koji žele učiti i na kraju krajeva i odabir izbornika. Sad se vidi da je Aco Petrović bio u pravu. Dario Gjergja je jedan od onih koje još nismo potrošili, ajmo tako reći. I on je jedan od onih trenera koji igraju tu košarku o kojoj sam malo govorio.“

Cvjetićanin je jedan od onih koji godinama ukazuje na probleme u hrvatskoj košarci, a sad je mišljenja kako su potrebne velike promjene:

„Da, mislim da su potrebne korijenite promjene. Sada je jako, jako teško to napraviti u ovoj, ajmo reći, razjedinjenoj košarkaškoj zemlji, gdje zapravo imamo jako puno savjetnika i dijagnostičara. No, što je najgore svi su u pravu! Sad samo treba vidjeti tko je taj koji zna kako nešto promijeniti, kako postaviti neke nove temelje, kako izgraditi neki stil igre koji će nam donijeti bolji rezultat. Simptomatično je to što su nam sve mlađe kategorije u B skupinama, to isto govori u prilog ovome što kažem. Dakle, problem nije od jučer, problem je počeo odavno.

Konstantno zanemarivanje i odbacivanje, tj. nerazumijevanje te problematike nas je dovelo do ovog. Sad je teško, mislim da tu nema pojedinačnog krivca. Kriv je HKS! Ljudi koji su radili u HKS-u i koji rade u HKS-u. Puno se eksperimentiralo i sa izbornicima… Dakle, ja ne mislim da se problem može riješiti sa dovođenjem pravog čovjeka jer ni pravi čovjek ne može preko noći riješiti probleme koje imamo. To mora biti temeljno drugačije. Dakle, mora se napraviti nešto novo, ono što kažu ljudi, pogled izvan kutije, out of the box, treba nam čovjek koji će ujediniti i kadrovirati kvalitetne, ako ih ima, trenere i ljude koji će bez ikakvog opterećenja i uplitanja politike, od ovog sporta napraviti ono što je nekad bio.“