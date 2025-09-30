Euroliga ovo ne pamti: Evo tko su najbolje plaćeni igrači koji zarađuju kao nogometaši!

Podijeli :

xStefanosxKyriazis by Guliver

Uoči početka nove sezone košarkaške Eurolige procurile su i plaće igrača, a još se čekaju i objave budžeta svih 20 klubova.

Za razliku od NBA lige u Europi su ugovori igrača te budžeti klubova tajna i gotovo nikada se iznosi ne objavljuju javno. Treba također napomenuti kako se ugovori u Europi većinom prikazuju u neto iznosu, dakle nakon oporezivanja, dok se u SAD-u ugovori igrača i budžeti klubova objavljuju u bruto iznosu.

Nema sumnje kako će ljubitelji košarke u Europi doći na svoje jer u utorak, 30. rujna, na Sport Klub televiziji kreće nova sezona Eurolige, a sudeći po milijunskim ugovorima igrača i rekordnim iznosima koje su neki dobili, mnogi analitičari se slažu kako je sezona 2025-26. vjerojatno najjače izdanje u povijesti elitnog klupskog europskog natjecanja.

Uz činjenicu da se Euroliga širi s 18 na 20 klubova logično je i kako je dosegnula i financijski vrhunac uz napomenu kako zbog sankcija i dalje nema ruskih klubova koji su redoviti bili u vrhu po potrošnji.

Naime, prema dostupnim podacima po prvi put u povijesti prvih pet igrača na listi ima ugovor veći od tri milijuna eura neto po sezoni.

Dodajmo tome kako se procjenjuje da je danas prosječna euroligaška plaća igrača oko milijun eura neto što samo po sebi govori kako se Euroliga približava NBA ligi. Stoga i ne čudi kako sve više igrača iz NBA lige dolazi u Europu gdje imaju manje utakmica, a mogu jako dobro zaraditi.

Na vrhu liste je srpski bek Vasilije Micić koji je sa trenerom i čelnim ljudima novog euroligaša Hapoela iz Tel Aviva – koje predvodi vlasnik Ofer Yannay – potpisao trogodišnji ugovor vrijedan oko 14 milijuna eura neto. To znači da Micić, koji je u NBA ligi igrao za tri kluba (Oklahoma City Thunder, Charlotte Hornets i Phoenix Suns) ima godišnju plaću od 4,7 milijuna eura čime je postao najplaćeniji igrač u Europi. Po NBA standardima prije oporezivanja taj bi Micićev ugovor iznosio oko 12-13 milijuna dolara bruto po sezoni.

Ukratko, Micić je bio velika želja trenera Hapoela Dimitrisa Itoudisa i ta želja mu je ispunjena, a navodno je Micić dobio i dionice kluba ali vrijednost i dalje ostaje nepoznata. Zanimljivo, na toj listi najplaćenijih igrača u Europi na drugom mjestu je još jedan bivši NBA igrač Kendrick Nunn, zvijezda grčkom Panathinaikosa s godišnjom plaćom od 4,5 milijuna eura. Nema sumnje kako se njihova zarada može mjeriti s plaćama ponajboljih nogometaša što samo po sebi govori koliko je Euroliga popularna, i kod navijača i marketinški.

Na trećem mjestu je još jedan povratnik iz NBA lige, a to je Saša Vezenkov kojem Olympiacos godišnje isplaćuje 3,5 milijuna eura neto. Odmah uz njega je Amerikanac s turskom putovnicom Shane Larkin kojem Anadolu Efes isplaćuje 3,2 milijuna eura po sezoni, a ugovor mu vrijedi do konca sezone 2027/28. Treba reći kako je Larkin nekoliko godina bio najplaćeniji košarkaš u Europi, ali obzirom na ulaganja i širenje pa je na četvrto mjesto.

U TOP 5 igrača po primanjima ušao je i nekadašnji igrač zagrebačke Cedevite Džanan Musa koji je odlučio napustiti Real Madrid te je potpisao trogodišnju ugovor za Dubai po kojem će zarađivati tri milijuna eura godišnje..

Dodajmo kako je najplaćeniji Hrvat u Euroligi 30-godišnji Dubrovčanin Mario Hezonja koji prema dostupnim podacima u Real Madridu, za koji je potpisao petogodišnji ugovor, zarađuje oko 2,2 milijuna eura neto po sezoni, dakle nakon oporezivanja.

TOP 10 najplaćenijih u Euroligi (2025./26.)

Vasilije Micić – 4,8 mil.eura (Hapoel Tel Aviv)

Kendrick Nunn – 4,5 mil.eura (Panathinaikos)

Sasha Vezenkov – 3,5 mil.eura (Olympiacos)

Shane Larkin – 3,2 mil.eura (Anadolu Efes)

Džanan Musa – 3,0 mil.eura (Dubai BC)

Evan Fournier – 2,7 mil.eura (Olympiacos)

Mathias Lessort – 3,2 mil.eura (Panathinaikos)

Kostas Sloukas – 2,6 mil.eura (Panathinaikos)

Mike James – 2,6 mil.eura (Monaco)

Walter Tavares – 2,3 mil.eura (Real Madrid)

Elijah Bryant – 2,3 mil.eura (Hapoel Tel Aviv)

