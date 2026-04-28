VIDEO / Panathinaikos u drami do ‘breaka’ u Španjolskoj, Fenerbahče i Olympiakos uvjerljivi

Grčka momčad veći je dio utakmice imala rezultatsku kontrolu, ali je u završnici dopustila domaćinu povratak i dramatičan finiš. Odluka je pala u posljednjim sekundama, kada je Kendrick Nunn pogodio jedno slobodno bacanje 2,1 sekundu prije kraja za pobjedu.

BaSKet Mušketiri: Hezonja spašava Real, PAO šokiran odlukom Atamana

Utakmicu je završio s 21 poenom, dok su T.J. Shorts i Mathias Lessort dodali po 12. Valenciju su predvodili Jean Montero s 15 te Braxton Key (12) i Kameron Taylor (11).

Olympiakos je uvjerljivo otvorio seriju protiv Monaca pobjedom 91:70 u Pireju. Momčad Georgiosa Bartzokasa predvodio je MVP Eurolige Sasha Vezenkov s 20 poena, dok je Nikola Milutinov ostvario double-double učinak (13 poena, 10 skokova). Po 13 poena dodali su Evan Fournier i Cory Joseph. Kod Monaca je najbolji bio Mike James s 19 poena.

Branitelj naslova Fenerbahče je na domaćem parketu pobijedio Žalgiris 89:78 i poveo 1:0 u seriji. Iako su gosti bolje otvorili utakmicu, turska momčad je sredinom druge četvrtine preuzela kontrolu i zadržala prednost do kraja. Najefikasniji je bio Tarik Biberović s 26 poena, dok je Nigel Williams-Goss predvodio Žalgiris s 24.