Euroliga se budi, nakon Butlera, sada je nekadašnja zvijezda Netsa pojačala Bayern

Podijeli :

(Photo by Sarah Stier by Guliver

Euroliga je ove sezone privukla nekoliko bivših NBA igrača, a najnoviji među njima je Spencer Dinwiddie, koji je potpisao za Bayern.

Samo dan nakon što je Jared Butler, bivši igrač Washington Wizardsa, prešao u Crvenu zvezdu, 32-godišnji Dinwiddie pridružio se njemačkom prvaku do kraja sezone.

Prošlu sezonu proveo je u Dallas Mavericksima, gdje je u 79 utakmica prosječno bilježio 11 poena, a prije toga igrao je za Detroit Pistonse, Brooklyn Netse (gdje je imao najbolje partije), Washington Wizardse i Los Angeles Lakerse. Bayern, koji je Euroligu započeo s dvije pobjede i tri poraza, trenutno je 17. od 20 klubova, ali Dinwiddie bi mogao unaprijediti njihovu igru.

Početak karijere : Dinwiddie je draftiran 2014. godine kao 38. izbor druge runde od strane Detroit Pistonsa. Za Pistonse je igrao od 2014. do 2016., ali s ograničenom minutažom, prosječno bilježeći oko 4,8 poena po utakmici u 46 utakmica.

: Dinwiddie je draftiran 2014. godine kao 38. izbor druge runde od strane Detroit Pistonsa. Za Pistonse je igrao od 2014. do 2016., ali s ograničenom minutažom, prosječno bilježeći oko 4,8 poena po utakmici u 46 utakmica. Brooklyn Nets (2016. – 2021.) : Pravi iskorak napravio je s Netsima, gdje je proveo najznačajniji dio karijere. Postao je ključni igrač, posebno u sezoni 2019./20., kada je prosječno bilježio 20,6 poena, 6,8 asistencija i 3,5 skokova po utakmici. Njegova sposobnost vođenja igre i postizanja poena učinila ga je jednim od najboljih bekova u ligi tijekom tog razdoblja.

: Pravi iskorak napravio je s Netsima, gdje je proveo najznačajniji dio karijere. Postao je ključni igrač, posebno u sezoni 2019./20., kada je prosječno bilježio 20,6 poena, 6,8 asistencija i 3,5 skokova po utakmici. Njegova sposobnost vođenja igre i postizanja poena učinila ga je jednim od najboljih bekova u ligi tijekom tog razdoblja. Washington Wizards (2021. – 2022.) : Trgovinom je stigao u Wizardse, gdje je igrao jednu sezonu, bilježeći 12,6 poena i 5,8 asistencija po utakmici u 44 utakmice. Njegova uloga bila je nešto manje dominantna nego u Brooklynu.

: Trgovinom je stigao u Wizardse, gdje je igrao jednu sezonu, bilježeći 12,6 poena i 5,8 asistencija po utakmici u 44 utakmice. Njegova uloga bila je nešto manje dominantna nego u Brooklynu. Dallas Mavericks (2022. – 2023. i 2024./2025) : Pridružio se Mavericksima u dvije odvojene faze. U prvoj, od 2022. do 2023., bio je solidan doprinos u postavi uz Luku Dončića, prosječno bilježeći 17,7 poena i 5,4 asistencije. Vratio se u Dallas 2024. godine, gdje je u 79 utakmica prosječno imao 11 poena i 4,7 asistencija.

: Pridružio se Mavericksima u dvije odvojene faze. U prvoj, od 2022. do 2023., bio je solidan doprinos u postavi uz Luku Dončića, prosječno bilježeći 17,7 poena i 5,4 asistencije. Vratio se u Dallas 2024. godine, gdje je u 79 utakmica prosječno imao 11 poena i 4,7 asistencija. Los Angeles Lakers (2023. – 2024.): Kratko je igrao za Lakerse tijekom sezone 2023./24., gdje je u 28 utakmica prosječno bilježio 6,8 poena i 2,4 asistencije, uglavnom kao zamjenski bek.

Tijekom karijere, Dinwiddie je odigrao ukupno 542 NBA utakmice, s prosjekom od 13,3 poena, 5,2 asistencije i 3,0 skokova po utakmici. Poznat je po svojoj svestranosti, vještinama organizatora igre i sposobnosti postizanja koševa, posebno u ključnim trenucima. Ozljede, uključujući ozbiljnu povredu ACL-a 2020., povremeno su utjecale na njegov učinak, ali je uspio ostati relevantan u ligi sve do prelaska u Europu 2025. godine.