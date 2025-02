Durant postao tek osmi igrač u NBA kojem je ovo uspjelo

Podijeli :

Kevin Durant postao je tek osmi igrač u povijesti NBA lige koji je postigao 30.000 koševa u karijeri, no niti 34 njegova poena nisu pomogla Phoenix Sunsima koji su izgubili na svom parketu od Memphis Grizzliesa sa 112:119.

Gosti iz Memphisa kontrolirali su rezultat čitavim tijekom susreta, najveća prednost iznosila je 19 razlike, no domaći se nisu predavali i tricom Bola Bola približili su se na 112-109 dvije i pol minute pije kraja. Ipak, Sunsi nisu imali obrambeno rješenje za raspoloženog Ja Moranta koji je odveo Grizzliese do pobjede.

Morant je predvodio Memphis sa 26 koševa, Desmond Bane je dodao 20. Durantu je do učinka od 30.000 koševa u karijeri trebalo 26 poena, to je ostvario krajem treće četvrtine, na kraju se zaustavio na 34, ali ni to niti odlična igra Bola koji je ubacio 18 poena uz 14 skokova nisu bili dovoljni Sunsima da izbjegnu poraz.

Memphis je ovom pobjedom zadržao drugo mjesto Zapadne konferencije s omjerom pobjeda i poraza 36-17, bolji je samo Oklahoma City sa 43-9, no odmah iza je Denver sa 35-19, dok je Phoenix 11. na Zapadu sa 26-27, odnosno pobjedom zaostatka za Sacramentom i Golden Stateom koji drže zadnje pozicije koje vode u “play in”.

New York Knicksi su u derbiju večeri kao gosti nadigrali Indiana Pacerse sa 128:115. Vrhunske partije u dresu Knicksa pružili su Karl-Anthony Towns sa 40 ubačaja i 12 skokova te Josh Hart sa 30 koševa i 10 skokova, dok je kod domaćih najučinkovitiji bio Pascal Siakam sa 24 poena.

New York je s omjerom 35-18 čvrsto treći na Istoku, dok je Indiana sa 29-23 još uvijek četvrta u toj konferenciji.

Detroit Pistonsi su kao gosti pregazili Chicago Bullse sa 132:92 uz 24 koša Malika Beasleya, dok je kod očajnih Bullsa najefikasniji bio Matas Buzelis sa samo 12 pogodaka.

Trećom uzastopnom pobjedom Detroit se učvrstio na šestom mjestu Istoka sa 28-26, dok je Chicago izgubio treći put zaredom, ali je sa 22-32 još uvijek na poziciji koja vodi u “play-in”, na 10. mjestu na Istoku.

Neočekivani rezultat dogodio se u Philadelphiji gdje su Toronto Raptorsi svladali domaće 76-erse sa 106-103. Scottie Barnes je sa 33 poena i 10 skokova bio najzaslužniji za tek 17. pobjedu Raptorsa ove sezone, dok je Joel Embiid sa 27 ubačaja i 12 skokova bio najbolji kod Sixersa kojima je ovo bio četvrti poraz zaredom te sa 20-33 drže 11. mjesto Istoka.