Dubai doveo i jubilarnog 20. igrača

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Dubai u svojoj premijernoj euroligaškoj sezoni igra promjenjivo i privikava se na neumoljivi tempo Eurolige koji donosi brojne ozljede.

Trenutačno, financijska ograničenja ne sputavaju previše momčad iz Coca-Cola Arene, pa je tako u klub u četvrtak službeno stigao i jubilarni 20. igrač.

Kako je Dubai objavio na svojoj službenoj stranici, najnovije pojačanje je 27-godišnji krilni košarkaš Matt Ryan.

Iza ovoga odličnog šutera stoji i nezanemarivo NBA iskustvo – u 82 utakmice u prosjeku je bilježio 3,7 poena za nešto više od 9 minuta na parketu. Nedavno je u G ligi igrao vrlo dobro, ostvarujući 15,5 poena i 4 skoka po susretu.

Tijekom dana provedenih u Bostonu, Lakersima, Pelicansima i Knicksima imao je više od 40% uspješnosti u šutu za tri poena.

Jedan od glavnih razloga za dodatno pojačanje momčadi Jurice Golemca jest problematična situacija s ozljedama. Trenutačno su izvan stroja Mam Jaiteh, Džanan Musa i Nate Mason, a nedavno se u sastav vratio Davis Bertans.