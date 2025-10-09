Dončićev suigrač: ‘S Lukom često pričam o njegovoj zemlji – Srbiji’

Podijeli :

(AP Photo/Mark J. Terrill) / Guliver Images

Rui Hachimura, košarkaš Lakersa, govorio je o svom suigraču Luki Dončiću, slovenskom reprezentativcu koji je u veljači 2025. stigao u Los Angeles nakon iznenađujuće razmjene u kojoj je napustio Dallas Maverickse.

Naglasio je da ima dobar odnos s Dončićem i činjenicu da puno uči od svog mlađeg suigrača.

„Smiješan je, uvijek se šalimo. Često zaboravim da je mlađi od mene, on ima 26, a ja 27 godina. Dulje je u NBA-u od mene i puno me naučio. Uvijek želi razgovarati sa mnom i reći mi što želi da radim na terenu“, rekao je Hachimura medijima u Americi.

Dotakao se i teme izvan parketa, posebno glazbe.

„Razgovaramo i o zabavnim, nasumičnim stvarima. Razgovaramo o njegovoj zemlji, Srbiji. Znate, on voli slušati srpsku glazbu, a ja se uvijek šalim da je ta glazba loša. Ja više volim slušati Afrobeat, a on kaže da je loš“, rekao je Japanac i nasmijao prisutne novinare.

Luka je rođen u Ljubljani, a posljednjih je godina više puta privukao pažnju balkanskih navijača izborom glazbe koju sluša.

U lipnju je NBA objavila video njegovog koša na uličnom turniru, kada se u pozadini čuje pjesme “Miki Milane”, kojom se Dončić posljednjih godina proslavio u SAD-u jer je svirala tijekom zagrijavanja njegove momčadi u dvorani u Dallasu.