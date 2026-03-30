Dobre vijesti za Split u borbi za ostanak u ABA ligi: Njihov konkurent izgubio u gostima

Foto: KK Split / Ivica Čavka

Nakon poraza od Zadra u petak na Gripama, za Split su u ponedjeljak stigle nešto bolje vijesti.

Razlog za to je odigran susret između Spartaka iz Subotice te Studentskog centra koji se sa Žutima bori za ostanak u elitnom rangu ABA lige.

Nakon izjednačenog prvog poluvremena u kojem smo vidjeli tek 55 poena (33:32), Spartak se u drugom ipak uspio nešto više odvojiti te su sa 77:71 upisali svoju 13. pobjedu sezone te se nalaze na vrhu stupnja gubitnika i mogu se polako pripremati za play-in koji će izboriti prva i druga ekipa.

Što se tiče Studentskog centra, oni se nalaze na pretposljednjem mjestu s istim omjerom (5-17) kao i posljednji Split. Do kraja je ostalo četiri kola.

SC će u sljedećem kolu ugostiti Beč dok će Splićani gostovati u Sloveniji kod Perspektive Ilirije.