Direktor Zadra fizički napao Jusupa!? ‘Okrenuo sam se, a čovjek se sa svog stola zatrčao prema meni’

Podijeli :

KK Zadar/Zvonko Kucelin

KK Zadar ove je sezone obranio naslov hrvatskog prvaka pobjedom nad Splitom u finalu, no umjesto stabilnosti, klub se našao usred otvorenog sukoba između trenera Danijela Jusupa i direktora Tomislava Kabića.

Sve je počelo najavom pregovora o produljenju Jusupova ugovora, koji traje do kraja godine. Trener je javno izrazio pritisak na Upravu, no naišao je na čvrst otpor direktora. Uslijedile su optužbe — od tvrdnji da Jusup laže u izjavama, preko podsjećanja na ranije blokiranje klupskog računa zbog naplate dugova, pa sve do Kabićeve poruke da bi trener trebao zašutjeti i raditi svoj posao, za koji je još uvijek ugovorno vezan.

Trener Zadra sada je iznio svoju stranu priče za Sport023:

“Dobio sam poziv u klub od strane direktora, na kojega sam se, naravno, odazvao i došao sam ujutro u ured. Taj sastanak je trajao veoma kratko, zato što je retorika direktora bila kao u ovom njegovom posljednjem istupu u medije. Ta retorika i takav način razgovora se meni ne sviđa i ja sam se ustao i rekao da tu neću sudjelovati.”

Zatim je Jusup nastavio i otkrio šokantne detalje:

“To što je direktor meni izgovorio dok sam izlazio iz ureda je ispod svake razine. Bio sam u šoku, okrenuo sam se, a čovjek se sa svog stola zatrčao prema meni, stavio ruke iza leđa i glavom krenuo prema meni. Tu je došlo do kontakta glavom. Moj fizički integritet je bio ugrožen. Bio sam u šoku. Povukao sam se, a on je i dalje urlao za mnom. Zaposlenici su tamo iskočili iz ureda, a ja mu nisam rekao nijednu ružnu riječ, samo sam se povukao i otišao.”