Crvena zvezda dovela jedno od najvećih pojačanja u povijesti kluba

AP Photo/Rick Scuteri via Guliver

Košarkaški klub Crvena zvezda na službenim je stranicama potvrdio dolazak Jareda Butlera.

„Bivši igrač Philadelphije i nekadašnji NCAA prvak s Baylorom potpisao je u četvrtak ujutro ugovor s Crvenom zvezdom te našem timu donosi brojne kvalitete na pozicijama razigravača i beka šutera, koje su trenutačno oslabljene zbog izostanaka brojnih igrača uslijed ozljeda“, navodi se na službenoj stranici crveno-bijelih.

Butler je potpisao ugovor do kraja sljedeće sezone, odnosno do ljeta 2027. godine.