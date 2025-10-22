Cedevita uvjerljivo slavila na Cipru i upisala drugu pobjedu u FIBA Europe Cupu

Podijeli :

Foto: KK Cedevita Junior / Facebook

KK Cedevita Junior je u drugom kolu FIBA Europe Cupa gostovala kod ciparskog Keravnosa iz Strovolosa. Zagrebački klub bio je veliki favoriti u tom susretu, a to su i opravdali velikom pobjedom 105:82.

Već su u prvoj četvrtini košarkaši Cedevite napravili veliku razliku. Odvojili su se na +19 (37:18), a ključni su bili Corey Allen-Williams i Niko Šare koji su ubacili po 11 poena.

Do poluvremena je ta prednost narasla skoro do +30. Cedevita je na veliki odmor otišla s vodstvo 61:35, a najbolji u njihovim redovima bio je Allen-Williams s 15 poena.

Zagrebačka momčad do kraja susreta čuvala je prednost te su na kraju slavili sa 105:82. Najbolji u njihovim redovima bio je Jordan Gainey s 26 poena.

Cedevita nakon dva kola ima omjer 2-0, a za nastavak tog dobrog niza igrat će protiv slovačke Prievidze koja je ove sezone već igrala s Cibonom u kvalifikacijama.