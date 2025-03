Bullsi rastužili Dončića i LeBrona, Giddey skoro stigao do ‘quadruple-doublea’

Chicago Bullsi su pokvarili povratak LeBrona Jamesa u momčad Lakersa nakon sedam propuštenih utakmica, pobijedivši u Los Angelesu domaću momčad s uvjerljivih 146-115.

Coby White je s 36 koševa i šest pogođenih trica iz devet pokušaja bio najbolji strijelac Bullsa, a novak Matas Buzelis je ubacio 31 poen. No, briljirao je Josh Giddey s 15. ‘triple-doubleom’ u karijeri, a umalo je došao i do rijetkog “quadruple-double” učinka ubacivši 15 poena uz 17 asistencija, 10 skokova i čak osam ukradenih lopti.

Gosti su prema uvjerljivoj pobjedi odjurili nakon prilično izjednačenog prvog poluvremena. No, kad su sredinom treće četvrtine došli do dvoznamenkaste prednosti, do kraja utakmice su je nastavili povećavati da bi na kraju završili s +31.

Luka Dončić je 29 od svoja 34 koša postigao u prvom poluvremenu, nakon kojeg su Lakersi zaostajali za samo tri poena (62-65). Slovenac je pogodio osam od 13 trica te imao osam skokova i šest asistencija. No, u drugom poluvremenu su Bullsi postigli čak 81 koš i potpuno nadigrali Lakerse.

LeBron James je nakon sedam propuštenih utakmica za 31 i pol minutu u igri ubacio 17 poena, uz šest skokova i četiri asistencije. Bez Jamesa su Lakersi imali tri pobjede i četiri poraza, a ovo im je šesta izgubljena utakmica u posljednjih devet nastupa.

Tek treći poraz nakon stanke za All-Star utakmicu doživjeli su Golden State Warriorsi, a poraženi su na gostovanju u Atlanti sa 124-115. Momčad Stevea Kerra je bila bez ozlijeđenog kapetana Stephena Curryja.

Hawkse je do pobjede predvodio Trae Young s 25 koševa i 10 asistencija, a “duoble-double” je u domaćoj momčadi ostvario i Onyeka Okongwu s 22 poena i 12 skokova. Atlanta je došla do šeste pobjede u zadnjih osam nastupa te drži sedmo mjesto u Istočnoj konferenciji.

Warriorsi su u žestokoj borbi za šesto mjesto, posljednje koje izravno vodi u doigravanje. U ovom porazu ih je predvodio Jimmy Butler s 25 koševa i osam asistencija. Moses Moody je ubacio 20 poena, a Brandin Podziemski je imao 19 koševa i osam skokova.

Indiana Pacersi su pred svojim navijačima pobijedili Brooklyn Netse sa 108-103, iako su umalo upropastili 20 koševa prednosti s kojima su ušli u zadnju četvrtinu. Velik doprinos u na kraju teško izborenoj pobjedi dao je povratnik u momčad Tyrese Haliburton. Nakon što je propustio tri utakmice prvi razigravač Pacersa je ubacio 16 koševa uz 12 asistencija i osam skokova. Pascal Siakam je s 26 poena bio najbolji strijelac domaće momčadi, a Myles Turner je spojio 22 koša i osam skokova.

Trendon Watford je bio najbolji kod Netsa s 26 koševa, a Cameron Johnson je uz 20 poena imao i devet skokova.

Pacersi su tako ostali na četvrtom mjestu Istočne konferencije s jednom pobjedom ispred Milwaukee Bucksa, koji su slavili sa 114-108 na gostovanju u Sacramentu, iako su sve do sredine treće četvrtine imali dvoznamenkasti zaostatak.

Giannis Antetokounmpo je Buckse odveo do pobjede s 32 koša i 17 skokova, dok je Damian Lillard propustio drugu utakmicu zaredom zbog ozljede lista. Brook Lopez je dodao 21 poen, a Kevin Porter Jr. je predvodio igrače s klupe s 18 koševa. Velik doprinos je dao i Kyle Kuzma s 14 poena i 14 skokova.

DeMar DeRozan bio je prvi strijelac Kingsa s 22 koša, a Keon Ellis je uz 20 poena imao i devet skokova te šest asistencija. Sacramento je s 35-35 na devetom mjestu, ali samo pobjedu manje uz dva poraza više imaju Dallas i Phoenix.

New York Knicksi (44-26), trećeplasirana momčad Istoka, su u svom Madison Square Gardenu pobijedili Washington Wizardse sa 122-1103, a predvodio ih je Karl-Anthony Towns s 31 košem i 11 skokova. Mikal Bridges je dodao 27 poena, a OG Anunoby je ubacio 23 koša za pobjednike.

Jordan Poole je s 25 koševa bio najbolji strijelac Wizardsa u njihovom četvrtom uzastopnom porazu. Marcus Smart je ubacio 17 poena, a Kyshawn George je spojio 15 koševa i 10 skokova.