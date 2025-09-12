Bivšem NBA igraču dijagnosticiran tumor na mozgu

Podijeli :

AP Photo/Seth Wenig via Guliver

Bivši NBA igrač Jason Collins podvrgnut će se liječenju tumora na mozgu, objavila je NBA liga, čiji je ambasador.

Četrdesetšestogodišnjak je 2013. godine postao prvi profesionalni sportaš u jednoj od četiri glavne američke lige (NFL, NBA, MLB, NHL) koji je javno otkrio svoju homoseksualnost. Jedanaest godina nakon završetka karijere, Collins se teško razbolio.

„Jason i njegova obitelj cijene vašu podršku i molitve te vas mole da poštujete njegovu privatnost. Sada se mora usredotočiti na svoje zdravlje i dobrobit“, navodi se u priopćenju NBA lige.

Collins, centar visok 190 cm, igrao je 13 sezona u NBA ligi za New Jersey Netse, Memphis, Minnesotu, Atlantu, Boston, Washington i Brooklyn. Umirovio se 2014. godine.

U prosjeku je postizao 3,6 poena i 3,7 skokova u 735 utakmica.