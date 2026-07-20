Američki razigravač potpisao za Zadar, iza sebe ima sjajne brojke u Europi

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Hrvatski košarkaški doprvak Zadar angažirao je američkog organizatora igre, 26-godišnjeg Rossa Williamsa s kojim je potpisao jednogodišnji ugovor.

Williams je sveučilišnu karijeru gradio je na Menlo Collegeu, Sveučilištu Colorado i Texas A&M-u, dok je u Europi dvije sezone nastupao je za švicarski Fribourg u domaćem prvenstvu, kvalifikacijama za Ligu prvaka i FIBA Europa kupu.

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U svojoj prvoj sezoni u Švicarskoj osvojio je naslov prvaka i Kup Švicarske. Prošlu sezonu započeo je u češkom Brnu, gdje je u domaćem prvenstvu prosječno postizao 21,5 poena te u FIBA Europa kupu 19,5 poena po utakmici. Takve igre privukle su interes njemačkog Hamburga, u kojem je također ostavio vrlo dobar dojam.

U Eurokupu, drugom najjačem europskom klupskom natjecanju, u devet je utakmica prosječno bilježio 16 poena, tri skoka i dvije asistencije.