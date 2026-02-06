Zadar u Beču došao do nove pobjede u ABA ligi

Podijeli :

KK Zadar/Andrej Jancijev via ABA League

Košarkaši Zadra u susretu su 18. kola skupine B regionalne ABA lige kao gosti u Beču svladali Viennu sa 86-77 (12-18, 31-24, 24-17, 19-18).

Marko Ramljak sa 21 i Borna Kapusta sa 19 koševa predvodili su Zadar, dok je Simas Jarumbauskas ubacio 21 poen za Viennu.

Nakon uspavanog ulaska u utakmicu, poglavito u napadu, Zadrani su u drugoj četvrtini uspostavili kontrolu rezultata. U trećoj četvrtini igrači hrvatskog prvaka “pobjegli” su i na 13 pogodaka prednosti, da bi u završnih 10 minuta mirno održavao prednost.

Zadar je sada na omjeru pobjeda i poraza 5-11, a Vienna na 4-12.