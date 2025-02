Split se vratio s -18 pa nesretno izgubio sa zvukom sirene

Podijeli :

KK Split/Ivica Čavka

Košarkaši Splita su nakon velikog preokreta propustili priliku za slavlje na gostovanju kod beogradske Mege, koja je košem sa zvukom sirene došla do pobjede 84-82 (32-14, 18-23, 17-25, 17-20) u utakmici 20. kola ABA lige.

Shannon Shorter je sa 18 koševa bio najbolji strijelac Splita, a uz to je imao i osam skokova te pet asistencija. Boris Tišma je ubacio 15 poena i imao devet skokova, a 12 koševa i osam skokova je skupio Krešimir Ljubičić.

Strijelce Mege je predvodio Filip Jović s 15 poena, a po 14 su postigli Stefan Miljenović i Mihailo Petrović, koji je imao i 10 asistencija. Kosta Kondić je pobjedničkim košem došao do 13 poena. Hrvatski košarkaš Andrija Jelavić je dao svoj doprinos pobjedi Mege s pet koševa i osam skokova.

Momčad Veljka Mršića je loše ušla u utakmicu na oba kraja terena pa je već na kraju prve četvrtine Mega imala čak 18 koševa prednosti (32-14).

Split je do poluvremena zaostatak smanjio na -13 (50-37), da bi Borna Kapusta pokrenuo Split prema preokretu tricom s centra igrališta na kraju treće četvrtine, kojom su “Žuti” došli na pet poena zaostatka (67-62).

Tricom Ilije Milijaševića Mega je u 31. minuti povela sa 70-62, nakon čega je uslijedila serija Splićana od 16-0 pa su gosti u 35. minuti tricom Borisa Tišme poveli sa 78-70.

Nažalost, za manje od dvije minuta Mega je napravila 7-0 i došla samo poen zaostatka. U sljedeće tri minuta nijedna momčad nije uspjela realizirati napad, da bi u razamku od 40 sekundi koševima Tišme i Krešimira Ljubičića Splićani došli do +5 (82-77) na minutu do kraja.

No, to nije bilo dovoljno da bi momčad Veljka Mršića došla do pobjede. Prvo je Mihailo Petrović pogodio tricu za 82-80, a potom je Filip Jović ukrao loptu Kapusti i izjednačio zakucavanjem na 82-82, kad je do kraja utakmice ostalo 28 sekundi.

Splićani su potrošili cijeli napad i završili ga Kapustinim promašajem za tricu. Megi je ostalo pet sekundi za napad, a kad je Shannon Shorter blokirao pokušaj Koste Kondića za tricu, suci su presudili da je ostalo još 1.1 sekundi do kraja.

I to je bilo dovoljno domaćoj momčadi za pobjedničku akciju. Stefan Miljenović je ubacio loptu iz auta na dva metra od koša, gdje ju je u zraku uhvatio Kondić i od ploče poslao kroz obruč sa zvukom sirene.

To je šesti uzastopni poraz Splićana u ABA ligi, a četvrti pod vodstvom Veljka Mršića. “Žuti” su posljednju pobjedu u ovom natjecanju ostvarili 27. prosinca, kad su na Gripama bili bolji od Mornara.

Mega je pobjedom došla do učinka 10-10 i privremeno skočila na 8. mjesto ljestvice, dok je Split sa 6-14 na 12. poziciji. Vodeći Partizan i Budućnost imaju 17-2.

Od hrvatskih klubova će u ovom kolu još igrati Zadar, a hrvatski prvak će u ponedjeljak (18 sati) gostovati kod Partizana.