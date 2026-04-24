Split se pobjedom oprostio od ABA lige

KK Split/Ivica Cavka via ABA League

Košarkaši Splita su u petak u prvoj utakmici posljednjeg kola play-outa ABA lige kod kuće pobijedili Spartak Spartak Suboticu sa 93-83 (28-21, 14-20, 30-15, 21-27).

Tako je Split, koji će ipak završiti sezonu na zadnjem mjestu, završio sezonu uvjerljivom igrom i pobjedom pred domaćom publikom. Sezonu su završili s omjerom 7-19 , dok je Spartak unatoč porazu, zauzeo prvo mjesto u fazi Play-outa s omjerom 14-12 i u 1. kolu Play-u će ugostiti boljeg iz ogleda između Zadra i FMP-a na putu prema Play-offu.

Split je tijekom cijele utakmice bio bolji od dvije momčadi. Nakon prve četvrtine vodili su sa 7 poena razlike (28-21), a na poluvrijeme su otišli s prednošću jednog koša (42-41). Košarkaši Splita su napravili ključnu razliku u trećoj četvrtini, koju su otvorili serijom 19-3, stvorivši si vodstvo od 17 poena nakon 5 minuta igre.

Split je do pobjede predvodio Jacob Stephens sa 15 koševa, a Teyvon Myers, Antonio Jordano i Glenn Cosey su dodali svaki po 13 koševa. Najbolji strijelac Spartaka bio je Amar Gegić sa 14 ubačaja.