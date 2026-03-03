Split imao sve u svojim rukama pa nakon produžetka ostao bez pobjede na Gripama

Podijeli :

Foto: KK Split

Na startu "play-outa" regionalne košarkaške ABA lige, Split je na Gripama nakon produžetka izgubio od Perspektiva Ilirije sa 107-112, ostavši na začelju ljestvice s četiri pobjede i 13 poraza.

Split je odlično ušao u susret i nakon šest minuta igre imao je 15 razlike (25-10). Međutim, gosti su do poluvremena smanjili na samo koš zaostatka (47-46).

Nakon izjednačene treće četvrtine, u kojoj se nijedna momčad nije uspjela odvojiti za više od pet poena razlike, splitska momčad je u posljednjim minutama regularnog dijela imala sve u svojim rukama. Minutu i pol prije kraja domaćin je imao +4 (93-89), a 30 sekundi prije kraja tri koša prednosti (93-90).

Wendell Green je smanjio na 93-92, Sikirić je potom pogodio samo jednu slobodno bacanje za 94:92, a sekundu prije kraja Edo Murić odveo je susret u produžetak.

Efes ostao bez sportskog direktora, mijenja ga Hrvat?

U “overtimeu” su gosti bili bolji i taj dio igre su dobili s 18-13 za šestu pobjedu sezone.

Za Iliriju je Green postigao 30 koševa, pogodivši šest od 12 trica, uz osam asistencija. Na kraju regularnog dijela i u produžetku blistao je Murić i završio utakmicu s 26 koševa. Kod Splita najefikasniji je bio Teyvon Myers s 29 koševa i šest asistencija, Antonio Jordano je dodao 18, a Vito Kučić 15 koševa.

Na ljestvici Lige za ostanak vodi Spartak s 25 bodova, FMP ima 24, a Zadar 23. Split je posljednji s 21 bodom. U petak u drugom kolu je Split gost Zadra.