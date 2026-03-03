Efes ostao bez sportskog direktora, mijenja ga Hrvat?

Podijeli :

AP Photo/Eric Gay via Guliver

Anadolu Efes, dvostruki osvajač Eurolige, ostao je bez sportskog direktora.

Klub iz Istanbula objavio je da je sporazumno raskinuo suradnju s Ismailom Şenolom.

Zanimljivo je da je Şenol prije ove funkcije bio sportski novinar i komentator, pa će se vjerojatno vratiti svojoj primarnoj profesiji.

“Zahvaljujemo Şenolu na svemu što je učinio za naš klub i želimo mu puno sreće u nastavku karijere“, stoji u priopćenju turskog velikana.

Efes ima očajnu sezonu u Euroligi i već je izgubio sve izglede za plasman u play-in.

Kao glavnog kandidata za njegova nasljednika turski mediji spominju Krunoslava Simona, nekadašnjeg igrača Efesa. Simon je trenutno sportski direktor HKS-a.

