VIDEO / Dončić dobio udarac u glavu pa ostao ležati na parketu

U nedjelju su počeli susreti trećeg kola Eurobasketa, a jedan od prvih susreta bio je onaj između Slovenije i Belgije. Hrvatski susjedi predvođeni Lukom Dončićem napravili su osjetnu razliku. No, nešto više od pet minuta prije kraja treće četvrtine Slovenci su se zabrinuli jer njihova najveća zvijezda na parketu dobila udarac u glavu. Srećom, nakon nekoliko minuta ležanja uspio se sabrati i nastaviti susret protiv Belgije koju vodi hrvatski trener Dario Gjergja.

