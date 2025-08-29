Svjetski prvaci nastavljaju dominirati na Eurobasketu, upisali su novu uvjerljivu pobjedu

Eurobasket 2025 29. kol 202514:56 0 komentara
Guliver

Muška košarkaška reprezentacija Njemačke svladala je Švedsku sa 105-83 u 2. kolu skupine B Europskog prvenstva, koja je u petak odigrana u finskom gradu Tampereu.

Za aktualne svjetske prvake to je druga uvjerljiva pobjeda na ovom Eurobasketu, do koje su ih predvodili Dennis Schroeder s 23 koša i sedam asistencija te Franz Wagner s 21 poenom.

Kod Šveđana je najbolji bio Melwin Pantzar s 18 koševa, dok je Mattias Markusson ubacio 13 poena.

U petak će u Tampereu još biti odigrana dva dvoboja 2. kola, a sastaju se: LitvaCrna Gora (15.30 sati) i FinskaVelika Britanija (19.30).

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Eurobasket 2025