Slovenija se mučila protiv Islanda, Dončić ih ipak odveo do pobjede i nokaut faze EuroBasketa

Pawel Pietranik Newspix.pl by Guliver

Košarkaši Slovenije svladali su Island rezultatom 87:79 u susretu 4. kola skupine D i time osigurali plasman u nokaut-fazu EuroBasketa.

Islanđani su pak ostali bez pobjede i izgleda za prolazak dalje. Slovenci sada imaju omjer 2-2, a kako su u međusobnom dvoboju pobijedili Belgiju (1-3), više ih ne mogu prestići.

Island je bolje ušao u utakmicu i većim dijelom prve četvrtine bio u vodstvu, no Slovenci su košem Alena Omića u završnici preuzeli prednost (21:20). Luka Dončić pritom je rano skupio tri osobne pogreške pa je veći dio dionice proveo na klupi. Na poluvremenu su Slovenci vodili s tek jednim poenom razlike, no u trećoj četvrtini potpuno su preuzeli kontrolu i serijom 24:11 otišli na +14 pred zadnjih deset minuta.

Islanđani se nisu predali te su u posljednjoj dionici pogodili čak sedam trica u osam minuta i smanjili na -5, ali nisu uspjeli prići na jedan posjed. Ključni trenutak dogodio se 45 sekundi prije kraja kada je Gregor Hrovat pogodio tricu uz prekršaj i time prelomio dvoboj.

Sloveniju je predvodio Luka Dončić s 26 poena i sedam skokova, dok je Aleksej Nikolić dodao 16. Rok Radović ubacio je devet, a Alen Omić osam poena uz čak 13 skokova. Kod Islanda najbolji su bili Martin Hermannsson s 22 poena te Tryggvi Hlinason s 11 poena i 14 skokova.

Slovencima u grupnoj fazi preostaje još dvoboj protiv Izraela (omjer 3-1), koji je na rasporedu u četvrtak, 4. rujna, od 17 sati.