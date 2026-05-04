VIDEO / Legendarni Alexis Sanchez slomio Sociedad dvojice Hrvata i pobjegao iz zone ispadanja

U zadnjoj utakmici 34. kola španjolskog nogometnog prvenstva Sevilla je svladala Real Sociedad s 1:0.

Jedini gol postigao je legendarni Alexis Sanchez u 50. minuti. 37-godišnji Čileanac je u svojoj karijeri igrao u velikim klubovima poput Barcelone i Arsenala te je svoj Čile odveo do dvije Copa Americe. Sada je na izmaku karijere odradio ključan posao u spašavanju svoje momčadi od ispadanja.

Sevilla je ovom pobjedom “isplivala” iz zone ispadanja, sada je 17. s 37 bodova, jednim više od 18. Alavesa, dok je Real Sociedad, za kojega je Duje Ćaleta-Car odigrao čitav susret, a Luka Sučić ušao u 82. minuti, deveti s 43.

Vodi Barcelona s 88 boova, 11 manje ima drugi Real Madrid.