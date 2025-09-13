Pešić odlazi s mjesta izbornika Srbije, evo tko bi ga mogao naslijediti

Podijeli :

Wunderlx via Guliver

Svetislav Pešić potvrdio je za Politiku da nakon četiri godine napušta klupu Srbije. Nakon razočaranja na Eurobasketu, gdje je favorizirana reprezentacija ispala u osmini finala od Finske, iskusni trener zaključio je da je vrijeme za promjene.

“Došlo je vrijeme da se pronađe novi trener, koji će biti u stanju nastaviti ono što smo započeli”, rekao je Pešić.

Ugovor s Košarkaškim savezom Srbije traje mu do kraja rujna, a do tada bi reprezentacija trebala dobiti novog izbornika. Pešić će, kako kaže, imati ulogu u odabiru svog nasljednika.

Pešić nakon ispadanja Srbije: ‘Igrači su bili nespremni, išli su u crkvu umjesto na trening’ Dončić za SK o ispadanju Srbije: Bio sam šokiran, nemam pravo previše komentirati

“Obećao sam Čoviću da ću ispuniti do kraja ulogu koju mi je dodijelio u izboru novog izbornika”, dodao je Pešić.

Kako prenosi srpski Sport Klub, glavni kandidat za nasljednika Svetislava Pešića je Dušan Alimpijević, dok se u javnosti pojavljuju i imena Saše Đorđevića te Saše Obradovića. Predsjednik KSS-a Nebojša Čović izjavio je da Pešić može ostati i za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo ako se ne pronađe adekvatna zamjena.

Alimpijević (39) slovi za jednog od najperspektivnijih trenera mlađe generacije u Srbiji. Nakon rada u domaćim klubovima, 2017. preuzeo je Crvenu zvezdu i vodio je u Euroligi, ali samo jednu sezonu. Kasnije je kratko radio u FMP-u, a najveći uspjeh ostvario je s turskim Bursasporom 2022., kada je izborio finale EuroCupa – povijesni uspjeh za taj klub. Od 2023. vodi Bešiktaš, a ujedno je i izbornik Saudijske Arabije.