Hrvat koji je srušio Dončića: ‘Jedna od najboljih utakmica ikad, nije slučajno što pobjeđujemo Sloveniju’

Michal Dubiel IPA Sport via Guliver Images

Hrvatski košarkaški trener Igor Miličić upisao je još jedan velik skalp u svojoj karijeri, porazivši Sloveniju s Lukom Dončićem u prvom nastupu na Eurobasketu 2025. godine.

“Ovo je jedna od najboljih utakmica ikad, sjećat ćemo je se cijeli život. Čak i sada, dok o njoj razgovaramo, osjećam trnce po rukama”, izjavio je Igor Miličić nakon pobjede Poljske nad Slovenijom 105:95 u prvom kolu skupine D Eurobasketa u Katowicama.

Miličić je time pokazao da trijumf Poljske nad Slovenijom u četvrtfinalu prethodnog Eurobasketa nije bila nikakva slučajnost. Tada je Slovenija bila u još jačem sastavu.

“Jako mi se sviđa što momčad koju smo pobijedili dva puta zaredom ne zna zašto smo to uspjeli. Nadam se da, kada se ponovno susretnemo, više neće biti slučajnost to što redovito pobjeđujemo Sloveniju”, komentirao je Miličić.

“Igrali smo vrlo agresivno. Igrači su znali kako pristupiti utakmici. Prvi nastup uvijek je ključan. Cilj je bio dobro otvoriti turnir i izgraditi još više samopouzdanja. Veliko hvala navijačima, bio je prekrasan osjećaj igrati u Spodek Areni. Često uopće ne čujem navijače jer sam potpuno u zoni, ali danas je to bilo nemoguće”, dodao je Miličić.

Poljake je do pobjede predvodio sjajni Amerikanac Jordan Loyd s 32 poena, a u sljedećem kolu u subotu igraju protiv Izraela.

