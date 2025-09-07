Dončić nakon čudesne predstave: ‘Svaka čast suigračima! Igramo jedni za druge i vjerujemo u uspjeh’

Podijeli :

Nakon što je u pobjedi u osmini finala Eurobasketa protiv Italije (84:77) u velikom stilu postigao 43 poena, uhvatio 10 skokova i suparniku oduzeo tri lopte, Luka Dončić je na nešto više od minute stao i pred slovenske novinare.

Njegov izvanredan nastup vjerojatno bi brzo pao u zaborav da je talijanski juriš u posljednjoj četvrtini uspio. Zaustavio ga je ponajprije on. Nakon što je Luka Dončić sjajno otvorio utakmicu i do poluvremena ubacio 30 poena (rekord Eurobasketa), potom se suočio sa zdravstvenim problemima (udarac u nogu, a zatim i probavne smetnje), šuterski se ohladio, ali je u posljednjim minutama s četiri poena i tri skoka ipak dovršio posao.

„Izdržali smo,“ nasmijao se kad je svojim dolaskom izazvao metež među novinarima. Pojasnio je da žuri na terapiju. ‘Pomoć’ mu je već ponudio i Alen Omić.

„Masirat ću te, bez problema,“ rekao je najviši slovenski reprezentativac, svjestan da će kapetan radije potražiti stručnu pomoć.

Do utakmice s Njemačkom, koja je na rasporedu u srijedu, bit će spreman. S jasnom misijom.

„Još prije Europskog prvenstva rekao sam da vjerujemo u uspjeh. Idemo dalje. Čeka nas vrlo teška utakmica s Njemačkom. Ponavljam, vjerujemo,“ poručio je kapetan slovenske reprezentacije i najbolji strijelac turnira uoči četvrtfinala.

Na parketu je ponovno pokazao iznimnu strast. Razlog nije samo osobno dokazivanje, nego, kako kaže, ekipa.

„Svi igramo jedni za druge. Atmosfera je dobra. Kemija je na vrhunskoj razini. Ponekad se i posvađamo, ali to je dio sporta. Na terenu se želimo samo pomagati. Svaka čast mojim suigračima,“ odgovorio je Luka Dončić na pitanje što ovu Sloveniju, koja je u pripremama bila vrlo skromna, a sada je jedan od hitova Eurobasketa, čini drukčijom.

