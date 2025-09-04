Dončić briljirao u pobjedi Slovenije nad Izraelom: Ostao na korak od ‘triple-doublea’

Podijeli :

via Guliver

Slovenija je pobjedom nad Islandom u prošlom kolu osigurala prolaz u osminu finala. No, hrvatski susjedi su protiv Izraela tražili još jednu pobjedu kako bi sa što bolje pozicije prošli dalje. Slovenci su u tom naumu uspjeli te su sa 106:96 najvjerojatnije osigurali treću poziciju.

Ključan u pobjedi Slovenije ponovno je bio Luka Dončić koji je ostao na korak od “triple-doublea”. To bi zvijezdi Slovenije bio drugi na ovom Eurobasketu. Prije njega to je pošlo za rukom Toniju Kukoču, Stojku Vrankoviću, Andreiu Mazdacheu i Mateuszu Ponitki. Dončić je u utakmici zabio 37 poena, uhvatio 11 skokova i udijelio 9 asistencija.

Slovenija je ovom pobjedom osigurala minimalno treću poziciju u skupini D. S obzirom na to da su slavili s +10 nisu uspjeli biti najbolji u krugu tri reprezentacije između Poljske, Izraela i Slovenije. Tako su završili treći te idu na drugoplasiranog iz skupine C, a to može biti Grčka, Italija ili Španjolska.

U slično vrijeme kao i Slovenija igrala je Italija koja je lakoćom slavila protiv domaćina Cipra.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.