Vuelta: Belgijancu 19. etapa, Vingegaard i dalje u vodstvu

Podijeli :

REUTERS/Thomas Samson via Guliver Images

Belgijanac Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) pobjednik je 19. etape biciklističke utrke "Vuelta a Espana" vožene od Ruede do Guijuela u dužini od 161.9 kilometara, dok je Danac Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) zadržao vodstvo u ukupnom redoslijedu.

Nakon velikih iskušenja u brdskim etapama proteklih dana, sprinteri nisu željeli propustiti priliku boriti se za etapnu pobjedu u ravničarskoj dionici kakva je bila na programu u petak. Stoga su njihove momčadi kontrolirale etapu od samog početka, a u završnici se pokazalo kako je uvjerljivo najbolji sprinter na ovogodišnjoj “Vuelti” Philipsen koji je stoga upisao svoju treću etapnu pobjedu prošavši ciljem ispred drugog Danca Madsa Pedersena (Lidl-Trek) i trećeg Venezuelanca Orluisa Aulara (Movistar).

Vingegaard je zahvaljujući četiri sekunde bonifikacije na prolaznom cilju povećao svoju prednost u ukupnom redoslijedu te dva dana prije završetka utrke ima 44 sekunde prednosti ispred drugog Portugalca Joaoa Almeide (UAE Emirates-XRG), odnosno 2:43 minute ispred trećeg Britanca Toma Pidcocka (Q36.5).