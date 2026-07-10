Traeen odustao na Tour de Franceu zbog potresa mozga i slomljenih rebara

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Norveški biciklist Torstein Traeen (Uno-X Mobility), koji je nosio žutu majicu vodećeg na ovogodišnjem "Tour de Franceu" u petoj i šestoj etapi, nije započeo sedmu etapu koja se vozi u petak zbog ozljeda zadobivenih u padu u završnici šeste etape.

Prilikom spusta s predzadnjeg uspona dana, Tourmaleta, u četvrtak, Traeen se u jednom zavoju sudario s momčadskim kolegom Andersom Hallandom Johannessenom. Nakon ukazane medicinske pomoći odlučio je odvesti etapu do kraja te je na cilj stigao s pola sata zaostatka za novim vodećim, Slovencem Tadejom Pogačarom (UAE Emirats-XRG).