Bivši engleski vratar: ‘Argentinci zlostavljaju suca’

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Joao Bravo Sports Press Photo via Guliver

Dramatično polufinale Svjetskog prvenstva u Atlanti između Argentine i Engleske od samog je početka ponudilo golemi naboj, pregršt prekršaja i stalna naguravanja na rubu incidenta.

Glavni djelitelj pravde, Amerikanac Ismael Elfath, dugo je pokušavao smiriti tenzije bez kartona, no u 37. minuti morao je posegnuti u džep. Elliott Anderson je oštro startao na Lionela Messija, što je bio okidač za potpuni kaos. Argentinci su agresivno okružili suca tražeći najstrožu kaznu, a takvo ponašanje žestoko je osudio bivši engleski reprezentativni vratar Paul Robinson.

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Komentirajući utakmicu uživo u programu BBC-ja, Robinson se nije suzdržavao:

“Argentinski igrači zlostavljaju suca. Odmah nakon starta svi su potrčali do njega, kao da oni nisu napravili nijedan takav start na ovoj utakmici. Vjerojatno to jest za žuti karton, ali s obzirom na kriterij suca, ovo nije najgori start.”

Robinson, inače dugogodišnji premierligaški čuvar mreže koji je za Englesku upisao 41 nastup, hrvatskoj je javnosti najpoznatiji po legendarnom Maksimiru iz 2006. godine. Tada je, podsjetimo, nakon povratne lopte Garyja Nevillea promašio cijeli nogomet zbog “maksimirske krtice”, što je rezultiralo jednim od najbizarnijih autogolova u povijesti kvalifikacija i pobjedom Hrvatske 2:0.