Nevjerojatni Pogačar svojoj kolekciji dodao novu titulu

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(AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) via Guliver Image

Najbolji biciklist svijeta Slovenac Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) osvojio je u nedjelju zadnju etapu i uvjerljivo došao do ukupne pobjede na utrci kroz Švicarsku.

Visoka temperatura je bile najveći suparnik biciklistima u etapi koja je imala start i cilj u Villars-sur-Ollonu (150,7 km), ali nije spriječila 27-godišnjeg Slovenca da 800 metara prije cilja dostigne, a potom i prestigne Francuza Lennyja Martineza (Bahrain Victorious) koji je bio najbolji iz skupine ‘bjegunaca’, ali nije uspio pobjeći do pobjede.

Pogačar je prošao ciljem sedam sekundi prije Martineza, a treći je bio Nizozemac Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike) sa zaostatkom od 1:33 minute.

Slovenac je do ukupne pobjede na “zagrijavanju za Tour de France” došao osvojivši tri od pet etapa, a drugoplasiranog Ekvadorca Richarda Carapaza (EF Education-EasyPost) je ostavio više od šest i pol minuta (6:32) iza sebe. Čeh Mathias Vacek (Lidl-Trek) je osvojio treće mjesto sa 6:53 minuta zaostatka.