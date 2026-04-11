Neuville u uvjerljivoj prednosti na kraju drugog dana Croatia Rallyja

Pajari je izgubio dvije minute mijenjajući probijenu gumu u SS14, dok je Katsuta nastavio do cilja unatoč svojoj probijenoj gumi. Neuville, zajedno s Elfynom Evansom, bio je jedini vozač koji nije imao problema s gumama, izbjegavši skrivene stijene koje su na drugom prolasku etapa vozači morali riskirati zbog labavog šljunka.

“Samo je kliknulo ovog vikenda,” rekao je Neuville, koji ima 1:14,5 prednosti nad Katsutom. “Automobil je od početka bolje reagirao nego na ostalim relijima. Mogli smo korak po korak poboljšavati tijekom natjecanja i sada imam nešto s čime sam više-manje zadovoljan.”

VIDEO / Drugi dan WRC Croatia Rallyja: Pajari vodeći, evo gdje i kad pratite nastavak VIDEO / WRC na SK: Naš komentator otkriva vam gdje se nekad jela dobra janjetina

Pajari je sada 31,9 sekundi iza Katsute na trećem mjestu: “I dalje smo na poziciji na postolju, pa bih trebao biti zadovoljan zbog toga, ali ne mogu pronaći toliko pozitivnog u ovom poslijepodnevu.” Dodao je: “Sutra je novi dan, još jedan dan do kraja, pa nikad ne znaš. Ali, naravno, poprilično sam razočaran.”

Hyundaijev Paddon vozi konzervativno na četvrtom mjestu, fokusiran na skupljanje bodova za konstruktorsko prvenstvo, budući da je Adrien Fourmaux odustao. Paddon je 1:41,8 iza Pajarija, ali ima gotovo 10 minuta prednosti nad sljedećim Rally1 automobilom, M-Sportovim Joshom McErleanom. “Počelo je u redu, a onda smo morali malo promijeniti plan, pa je to malo kao hodanje po jajima.” rekao je Paddon.

“Definitivno je teže voziti kada ne želiš pogriješiti ili dobiti probijenu gumu, što je ovim uvjetima vrlo lako. Ali tu smo, to je najvažnije, pa sada možemo gledati prema sutrašnjem danu.”

McErlean je imao težak dan s dvije probijene gume i električnim problemom koji bi ga mogao zaustaviti da nije bilo push-starta od Jon Armstronga, Shane Byrnea i suvozača Eoina Treacyja: “Nikad ne odustaj.” rekao je McErlean.

“Dodali smo jump-start automobila nakon svakog točenja goriva. Nitko u timu nije odustao, čak ni u zamjeni guma. A posebno Eoin koji je radio svoj posao i pokušavao upravljati situacijom. Možda vremenske ljestvice ne pokazuju što je trebalo da stignemo ovdje, ali olakšanje je doći s bijelim ekranom, a ne crvenim na instrument tabli.”

M-Sport je nadao da će Armstrong osvojiti etapu i bio je blizu na posljednjem testu: “Nikad nije loše ako si tako daleko od ovih momaka. Nastavit ćemo učiti i približavati se.”

U WRC2 Yohan Rossel vodi sada s više od minute prednosti nad Nikolayem Gryazinom. Njegov mlađi brat Léo zauzima drugo mjesto u Citroënu C3 Rally2, ali i dalje se bori s Roopeom Korhonenom, razlika 15,5 sekundi. Gryazin je četvrti, 13 sekundi iza.