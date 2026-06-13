Russell osvojio pole u Barceloni, Leclerc izazvao kaos i završio u ogradi

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George Russell osvojio je pole position za Veliku nagradu Barcelone i Katalonije nakon što je bio najbrži u kvalifikacijama.

Vozač Mercedesa tako će utrku započeti s prve pozicije, dok će uz njega iz prvog startnog reda krenuti Lewis Hamilton u Ferrariju.

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Treće najbolje vrijeme ostvario je vodeći čovjek prvenstva Kimi Antonelli, a odmah iza njega smjestio se Lando Norris u McLarenu.

Kvalifikacije je obilježio i incident na početku završnog dijela. Charles Leclerc izgubio je kontrolu nad bolidom, udario u zaštitnu ogradu i izazvao crvenu zastavu, zbog čega će Ferrarijev vozač u nedjeljnu utrku krenuti tek s desetog mjesta.

Nakon šest odvoženih utrka Antonelli uvjerljivo drži vrh ukupnog poretka s čak pet pobjeda ove sezone, dok drugoplasirani Hamilton za mladim Talijanom zaostaje 66 bodova.