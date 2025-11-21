Leclerc najbrži na prvom treningu u Vegasu, Norris na drugom

Podijeli :

AP Photo/Eric Gay via Guliver

Lando Norris, vodeći u prvenstvu, bio je najbrži na drugom treningu uoči Velike nagrade Las Vegasa.

Vozač McLarena zaustavio je štopericu na 1:33.602, što mu je bilo dovoljno za prvo mjesto. Norris je u sjajnoj formi — pobijedio je na posljednje dvije utrke, u Meksiku i São Paulu, i na dobrom je putu da prvi put u karijeri osvoji naslov.

Drugo mjesto osvojio je mladi Mercedesov as Kimi Antonelli, koji je za Norrisom zaostao 0,029 sekundi, dok je treći bio Charles Leclerc sa 0,161 sekundi zaostatka.

Zanimljivo je da je drugi McLarenov vozač Oscar Piastri završio tek na 14. mjestu, dok je aktualni svjetski prvak Max Verstappen okončao drugi trening na devetom mjestu s više od pola sekunde zaostatka u odnosu na Norrisa.

Na prvom treningu najbolji rezultat ostvario je Charles Leclerc u Ferrariju, ispred Albona u Williamsu i Tsunode u Red Bullu.

Kvalifikacije su na rasporedu u noći s petka na subotu od 5 sati ujutro, dok je sama utrka zakazana za noć sa subote na nedjelju, također u 5 sati.

Akciju iz Las Vegasa pratite na SK kanalima!