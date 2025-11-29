Maestralni Ogier po deveti put svjetski prvak u reliju

Podijeli :

xLucaxBarsali IPAxSportx via Guliver

Francuz Sébastien Ogier (Toyota) osigurao je u subotu u Saudijskoj Arabiji rekordni deveti naslov svjetskog prvaka u reliju, izjednačivši tako rekord svog sunarodnjaka i imenjaka Sébastiena Loeba, te postavši s 41 godinom najstariji prvak u ovom sportu.

Ogier je WRC reliju u Saudijskoj Arabiji završio kao treći, do ovog relija vodeći Velšanin Elfyn Evans kao šesti. Evans, koji se nadao da će postati prvi britanski prvak od Richarda Burnsa 2001. i započeo je reli s tri boda prednosti, uzeo je pet bonus bodova iz posljednje Power etape, ali Ogier je bio drugi i time postao nedostižan, pa je osvojio prvenstvo s četiri boda prednosti.

“Očito je to bio težak događaj”, rekao je Velšanin, drugoplasirani u prvenstvu po peti put u karijeri. “Mislim da smo učinili što smo mogli u razumnoj mjeri. Puknuće gume u subotu ujutro nije pomoglo, ali to je poanta igre, svi su imali svoj dio problema.“

Loeb je svojih devet naslova uzastopno osvojio između 2004. i 2012. s Citroënom, a Ogier je osvojio šest naslova u nizu od 2013. do 2018., a još dva dodao je 2020. i 2021. Naslove je osvajao s tri različita konstruktora – Volkswagenom, Fordom i Toyotom.

Uhićen bivši vozač Formule 1

Najavio je namjeru da se povuče iz relija krajem 2021., ali je nastavio s povremenim natjecanjem i osvojio svoj posljednji naslov unatoč tome što nije bio na tri od 14 utrka, a pobijedio je u čak šest. Francuz će 17. prosinca napuniti 42 godine i sada je najstariji vozač koji je osvojio svjetsko prvenstvo. Prethodni najstariji bio je Finac Hannu Mikkola s 41 godinom i 183 dana 1983. godine.

Reli je osvojio nekadašnji prvak Belgijanac Thierry Neuville s 54,7 sekundi prednosti ispred Francuza Adriena Fourmauxa. Toyotin dvostruki svjetski prvak Kalle Rovanpera, koji je i matematički još uvijek bio u borbi za naslov na početku događaja, završio je kao sedmi.

Finac sada napušta reli kako bi započeo novu karijeru u utrkama jednosjeda, s pogledom usmjerenim na moguću budućnost u Formuli 1.

Saudijska Arabija debitirala je u kalendaru svjetskog prvenstva kao prva WRC utrka održana na Bliskom istoku od Jordana 2011. godine.